Hande Fırat: Hem AK Parti yönetiminde hem de kabinede bazı değişiklikler olması bekleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, kaleme aldığı yebi yazısında dikkat çeken kulis aktardı."Mart ayına girdik, önemli gelişmelerin yaşanacağı, dikkat çekici başlangıçların yapılacağı bir ay." diyen Fırat, "Hem AK Parti yönetiminde hem de kabinede bazı değişiklikler olması bekleniyor" dedi.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Kritik ay" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mart ayına girdik, önemli gelişmelerin yaşanacağı, dikkat çekici başlangıçların yapılacağı bir ay" ifadelerini kullandı. Fırat, "Ekonomi yönetiminde bir değişiklik olmayacağı söyleniyor. Bununla birlikte yükü fazla bazı bakanlıkların yapısının gözden geçirilebileceği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

"Hızla toparlama sürecine girilmesi hedefleniyor"

Fırat yazısında, şunları aktardı: Reformların açıklanması ve hayata geçirilmesi: Ekonomi ve yargıda yapılacak reformlar bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak. Dinamik bir süreç işletilecek. İhtiyaca göre yeni reformlar da yapılacak. Ekonomide toparlanma süreci: İlk talimatlarından birini, kamu bankalarına “Usulüne uygun kredi verin” diyerek veren yeni ekonomi yönetimi, faiz kararlarının arkasında durmasıyla ilk dönemeci atlattı. Şimdi reformlarla ve uygulama ile birlikte güven vererek, hızla toparlama sürecine girilmesi hedefleniyor.

"Parti yönetiminde ve kabinede bazı değişiklikler olması bekleniyor"

24 Mart kongre süreci; AK Parti içindeki kongre süreci ile hem parti yönetiminde hem de kabinede bazı değişiklikler olması bekleniyor. Ekonomi yönetiminde bir değişiklik olmayacağı söyleniyor. Bununla birlikte yükü fazla bazı bakanlıkların yapısının gözden geçirilebileceği belirtiliyor.

Sorunları çözme, yönetme ya da konuşma süreci: Dış politikada kritik maddelerden biri. İkili ilişkilerde sorunların çözülmesi, çözülmeyecek sorunların ise yönetilmesi hedefleniyor. Bu nedenle de kopan, yürümeyen ya da sorunlu olan ilişkilerin normalleşme süreçlerine evrilmesine hazırlık yapılıyor.