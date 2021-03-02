BIST 1.522
DOLAR 7,33
EURO 8,81
ALTIN 406,19
HABER /  YEREL

Sakarya'da 60 yıldır dede mesleğini yapıyor! Bir günde 250 tane...

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA'da 74 yaşındaki Sabri Özşahin kaşıkçılık mesleğini 60 yıldır devam ettiriyor. Mesleğinin son kuşağı olan Özşahin, ürünlere ilgi olduğunu belirtti.

Abone ol

Taraklı ilçesi Alballar Mahallesi’nde oturan Sabri Özşahin küçük yaşta babası ve dedesinin yanına giderek kaşık ustalığını öğrendi. Mesleği 60 yıldır sürdüren Özşahin, kaşık odası olarak adlandırılan atölyede yaptığı yemek kaşıklarını satarak geçimini sürdürüyor. Özşahin köylerdeki nüfusun azalması ve çocukların uzun süren eğitim hayatından dolayı çırak yetişmediğini söyledi.

Mesleğin son temsilcilerinden olduğunu belirten Özşahin, "Bu meslekte biz son kuşağız. Çocukları çalıştıramıyoruz. Çocuk 6 yaşında okula başlıyor. Ondan sonra 25 yaşına kadar okul okuyor. Biz bu işe alışırken okul falan yoktu. Dedelerimizin ve babalarımızın yanında en hafif işlerden başlayarak öğrendik. 2 sene çalıştıktan sonra gereken noksanlarını ustalar söylerler ama ben şu anda torunlarıma bu işi öğretemiyorum” dedi. 


"Bir günde 200 ile 250 arasında kaşık yapıyordum "
Kaşık yapmak için önce taslak oluşturduğunu ve sonrasında oyma işlemi yaparak kaşık elde ettiğini anlatan Özşahin, "Ben gençliğimde bir günde 200 ile 250 arasında kaşık yapıyordum kayın ağacından. Kayın ağacı çok elverişli bir ağaç olduğu için hem de genç olduğumuz için rahat rahat yapıyorduk. Artık yaşımdan dolayı az kaşık yapabiliyorum” diye konuştu. Tahta kaşıkların ilgi gördüğünü ve sevilerek kullanıldığını, mesleğini severek yaptığını belirten Özşahin, "Benim bu işte başarılı olmamın sebebi çok severek yapıyor olmam. Bu işi severek yapmazsan başarılı olamazsın” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sinop'ta 3 gün bekletilip yapılıyor fiyatı dudak yüksek siparişlere yetişemiyorlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı bitti mi?
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Yargıtay'dan emsal karar: Erkek, kıskanç eşine tazminat ödeyecek
Kafe ve restoranlar nasıl çalışacak? HES kodu artık zorunlu
Altın sert düştü! Son 9 ayın en düşük seviyesi
ABD'de 170 Temsilciler Meclisi üyesinden Dışişleri Bakanı Blinken'a 'küstah' Türkiye mektubu
Amasya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam mı esneklik geldi
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı
Diyarbakır'da kendini yarı çıplak yola atan alkollü kişi ekiplere zor anlar yaşattı
Hande Fırat: Hem AK Parti yönetiminde hem de kabinede bazı değişiklikler olması bekleniyor
Yorumlar