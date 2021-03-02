Ozan Tufan'ın neden kesik yediği ortaya çıktı: Doğru mu?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendiği maça yedek başlayan Ozan Tufan'la ilgili gerçek ortaya çıktı.

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Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u Pelkas'ın attığı golle 1-0 mağlup ettiği maçı Dobra Dobra köşesinde değerlendirdi. Büyüka'nın Ozan ile ilgili sorusu dikkat çekti. İşte o yazı...

Şansal Büyüka, Ozan Tufan için, “Beş kilo aldı, tatlıya doymuyor” diyorlar. Doğru mu Ozan, ne dersin?... Fatih Hoca, “Yayıncı kötü sahalardaki maçları yayınlamasın” dedi. O zaman haftada 2-3 maç ancak yayınlanır Hocam...

"Muhammed Mustafa'yı Belözoğlu defalarca izledi mi?"

Fenerbahçe’nin yaz sezonunda Muhammed Mustafa ile yakından ilgilendiği, Emre Belözoğlu’nun Mısırlı futbolcuyu defalarca izlettiği, her defasında son derece olumlu görüşler aldığı, Fenerbahçe’nin buna rağmen Mustafa’yı transfer etmediği ya da edemediği doğru mu acaba?

"Fenerbahçe’nin istikrarı yok"

Fenerbahçe için, “Ya devam ya tamam” maçıydı. Trabzon’da haklı bir galibiyet aldı, zirveye yeniden bağlandı. Fenerbahçe, kayıp puan hesabına göre, üçer puan önünde olan “uçan- kaçan” iki takım, Galatasaray ile Beşiktaş’ı yakalayabilir mi? Fenerbahçe’nin istikrarı yok, bu istikrarı yakalaması lazım.

"Beşiktaş maçında galibiyete ihtiyacı var"

Fenerbahçe’nin deplasmandaki Beşiktaş maçından mutlaka galibiyetle dönmeye ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin önündeki iki takım; Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçın, Fenerbahçe’nin işine gelen sonuçla bitmesi gerekiyor. Fenerbahçe’nin puan yitirmeden ligi bitirmeye ihtiyacı var. Fizik gücü artacak Pelkas ile Mesut Özil, sahalara dönmesi beklenen Gustavo ile İrfan Can’ın katkıları takıma yeni bir hava verebilir mi?

"Fenerbahçe şampiyon olabilir ama..."

Fenerbahçe, önündeki iki takım Galatasaray ve Beşiktaş’a oranla hem oyun olarak, hem puan olarak geride... Fenerbahçe buna rağmen şampiyon olabilir mi? Evet olabilir; kalan her maçını kazanırsa...