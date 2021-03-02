BIST 1.522
DOLAR 7,33
EURO 8,81
ALTIN 406,19
HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi

Anadolu Ajansı

Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Kovid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Abone ol

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için Kovid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.

Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir Kovid-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da 60 yıldır dede mesleğini yapıyor! Bir günde 250 tane...
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Tokat'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı bitti mi?
Ozan Tufan'ın neden kesik yediği ortaya çıktı: Doğru mu?
Kafe ve restoranlar nasıl çalışacak? HES kodu artık zorunlu
MİT Başkanı Hakan Fidan: Casusları deşifre ettik
ABD'de 170 Temsilciler Meclisi üyesinden Dışişleri Bakanı Blinken'a 'küstah' Türkiye mektubu
Amasya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam mı esneklik geldi
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı
Diyarbakır'da kendini yarı çıplak yola atan alkollü kişi ekiplere zor anlar yaşattı
Yorumlar