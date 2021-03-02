Barcelona'nın teknik direktör hedefi Mikel Arteta

Ronald Koeman, Barcelona'nın kötü gidişatında ilk eleştirilen isim haline geldi. Bunun üzerine yapılacak başkanlık seçiminde en güçlü aday olan Joan Laporta, teknik direktör adayı olarak Premier Lig'de Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta'yı düşünüyor.

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İspanya La Liga'da son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tekrar çıkışa geçen ve 2. sıraya tutunan Barcelona, 53 puanda bulunuyor. Lider Atletico Madrid ile 5 puan farkı bulunan Katalan ekibi, geçtiğimiz haftalarda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain'e 4-1 kaybederek yerden yere vurulmuştu.

Son dönemde oldukça sıkıntılı günler geçiren Barcelona'da, Messi'nin geleceğinin belirsizliği, yeni başkanın kim olacağı ve yeni sezonda takımı kimin yöneteceği gibi sorular taraftarların aklını kurcalıyor.

Katalan ekibinde Josep Maria Bartomeu'nun istifasından önce takımın başına gelen Ronald Koeman, Barcelona'nın kötü gidişatında ilk eleştirilen isim haline geldi. Bunun üzerine yapılacak başkanlık seçiminde en güçlü aday olan Joan Laporta, teknik direktör adayı olarak Premier Lig'de Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta'yı düşünüyor.

Uzun yıllar İngiltere ve İspanya'da forma giydikten sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Mikel Arteta, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak antrenörlük kariyerine başlamıştı. Guardiola ile 2 yıl boyunca başarılı sezonlar geçiren İspanyol teknik adam, futbolculuk dönemine La Masia'da başlamıştı.

Katalan radyosu RAC1'in haberine göre, 7 Mart'ta yapılacak başkanlık seçiminde Joan Laporta'nın seçilmesi üzerine yeni başkanın ilk adayı Mikel Arteta olacak. Arteta, Arsenal ile 68 maça çıktı ve 38 galibiyet, 11 beraberlik, 19 mağlubiyet aldı.

Barcelona'da teknik direktörlük adayı için Xavi Hernandez'in de adı geçiyordu.