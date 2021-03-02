Süleyman Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması: Daha yoğun denetim modeline geçiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadelede başlayan yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. " dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından normalleşme süreci bugün başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yeni döneme ilişkin bir açıklama yaptı.
Soylu, "Kontrollü Normalleşme döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz. Milletimizin fedakarlığıyla bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.
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Foto Galeri İstanbul, Ankara ve İzmir'de koronavirüs tedbirleri