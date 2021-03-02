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Rusya'dan tepki: Twitter yasalarımızı ihlal etti

RUSYA Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Twitter’ın Rusya’daki yasaları ihlal ettiğini açıkladı. Twitter, intihar ve uyuşturucu içeren 2862 içeriği kaldırmadı.

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Twitter’ın Rusya’daki yasaları ihlal ettiğini duyurdu. 

Roskomnadzor’a göre, Twitter 2017 yılından beri intihar yöntemleriyle ilgili bilgi içeren ve intihar çağrısında bulunulan, uyuşturucu kullanımına ve hazırlamaya yönelik 2862 içeriği kaldırmadı.

Yasaklı içerikler nedeniyle Twitter’a 28 binden fazla silme talebi gönderildi.

İhlaller yüzünden Twitter 800 bin ilâ 8 milyon ruble (80 bin ilâ 800 bin TL) para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Mükerrer ihlallerde ise ceza artacak.  

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