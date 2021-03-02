Şarkıcı Hatice'nin nişanlısı kim Ali Kemal Sarı kaç yaşında?

Katıldığı defilede podyumda kalçasını açarak günlerce magazin basınında yer alan şarkıcı Hatice Çarpar'ın son günlerde özel hayatı ve kendisinden yaşça küçük nişanlısı Ali Kemal Sarı merak ediliyor. 41 yaşında olan Hatice, aslen İzmirli. Hatice'nin kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmiştir.

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Şarkıcı Hatice son günlerin olaylı isimlerinden. Magazin basınına sık sık malzeme veren Hatice Çarpar, katıldığı bir defilede kalçasını açmış ve bu hareketi haftalarca konuşulmuş, tepkilerin odağı olmuştu. Hatice şimdilerde ise kendisinden yaşça küçük, genç nişanlısı Ali Kemal Sarı ile gündemde. Peki kimdir Hatice, eski hali nasıldı, kaç kere evlendi işte merak edilenler...

Hatice'nin sevgilisi Ali Kemal Sarı kimdir: Hatice ile yaklaşık 8 aydır aşk yaşadığı iddia edilen Ali Kemal Sarı Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümü öğrencisi. 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen Ali Kemal Sarı kendisinden yaşça büyük şarkıcı Hatice ile aşk yaşıyor.

Hatice kimdir, kaç yaşında: Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice 41 yaşında ve İzmir Narlıdere doğumlu.

6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha agir basması sonucunda Eyüpsultan Musiki Cemiyeti ’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlastigi kanisina vardiktan sonra profesyonel çalismalara basladı.

1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmiştir.