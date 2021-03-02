Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan küfürlü tweet açıklaması: Emniyet'e talimat verdim

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasına göre batıdaki tek düşük riskli il Uşak'ın Valisi Funda Kocabıyık adıyla atılan tweet tepkilere yol açtı. Kocabıyık, hesabın kendisine ait olmadığını belirterek, "Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim" dedi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine ilişkin esprili bir paylaşımda bulunarak, "Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık" ifadelerini kullandı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık adını kullanarak, Buldan'ın bu tweetini alıntılayarak küfürlü yanıt veren paylaşım ise tepki çekti.

"Sahte hesap!"

Söz konusu Twitter adresi ve paylaşımı Vali Kocabıyık’a soran Gazeteci Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı:

Az önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yazılan tiviti sordum, 'Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim' dedi.