Kayseri'de 400 telefon yakılmış halde bulundu! Sebebi ByLock mu?

KAYSERİ'de 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu. Telefonlarda ByLock şüphesi gündeme geldi.

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Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Kızılören mahallesi Avşar mevkiinde bir dağda, 28 Şubat Pazar günü yakılmış halde 400 telefon bulundu. Aydınlık’ın haberine göre, telefonların FETÖ üyeleri tarafından Bylock uygulaması yüklenen telefonlar olduğu iddia edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın soruşturma yürüttüğü olayla ilgili henüz açıklama yapılmazken görgü tanıkları Aydınlık’a bilgi verdi.

Lüks otomobille dağa çıktılar

Olayın meydana geldiği gün 400 telefonun yakılma olayına tanıklık eden bir çiftçi, biri uzun saçlı 3 şüphelinin Audi Q7 marka bir otomobille dağa geldiğini belirtti. Çiftçi, söz konusu kişilerin ellerindeki torbadan çıkardıkları telefonlara benzin döküp yaktıklarını savundu. Tanıkların ifadesine göre, yakılan her bir telefonun Samsung ve SONY marka akıllı telefon olduğu, en eskisinin ise 2016 model olduğu belirtildi.

"İki farklı yerde meydana geldi"

Olayı anlatan çiftçi, ikinci bir yerde daha yakılma hadisesinin meydana geldiğini ifade etti. Jandarmanın iki farklı noktada da ayrıntılı incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Aydınlık’ın ulaştığı Valilik yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapılacağını bildirdi. Emniyet yetkililerince Kayseri’de FETÖ bağlantılı isimlere büyüteci tutmuş durumda olunduğu ifade edildi.