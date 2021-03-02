Esenyurt'ta feci olay! 16 yaşındaki genç 12’nci kattan düşüp öldü

ESENYURT'ta bir sitede kahreden olay yaşandı. 12'nci kattan düşen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren polis, bir ihtimal üzerinde duruyor.

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Olay, dün 14:30 sıralarında Gökevler Mahallesi 550 sokakta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, evde tek olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İsmail Ababey, 12’nci katta bulunan evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Yerde kanlar içinde kalan genç, ağır yaralandı.

Hastaneden acı haber

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Genç, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Ababey’in, düştüğü sırada kulağında kulaklık olması ve cep telefonuyla birlikte yere düşmesini değerlendiren polis ekipleri, elinden kayan cep telefonunu tutmak istediği esnada düştüğü ihtimali üzerinde duruyor. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.