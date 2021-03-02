Rusya iddiası: Pelkas için 15 milyon euro

Rus ekibi Rubin Kazan, Pelkas için 7 milyon euro önerdi. Ancak bu teklifi düşük bulan Fenerbahçe yönetimi 15 milyon Euro istedi.

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Fenerbahçe'nin sezon başında 1 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas'ın yükselen performansı taraftarları ve teknik heyeti mutlu ediyor. Trabzonspor maçında galibiyeti getiren Yunan yıldız Pelkas'la ilgili ülkesinin basını flaş bir iddiada bulundu. Yunan basınından "Sportime.gr" dünkü haberinde Pelkas'ın Trabzonspor maçındaki performansını manşete taşırken bir de transfer itirafında bulundu.

Ruslardan 15 milyon Euro bonservis bedeli istendi

Haberin içeriğinde; Pelkas'a geçtiğimiz hafta içinde Rusya'dan teklif geldiği bilgisi paylaşıldı ve "Rus ekibi Rubin Kazan geçtiğimiz günlerde Fener’e Pelkas'ı almak için başvurdu. Ruslar yetenekli orta saha için Türk kulübüne tam 7 milyon Euro'luk bir teklif götürdü. Ancak Fener gelen bu teklifi çok düşük buldu ve Ruslardan 15 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Transfer gerçekleşmedi ancak Fenerbahçe’nin istediği para Rubin’i rahatsız etmedi. Sezon sonu bu transfer olabilir" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra değerini katladı

Trabzonspor deplasmanında maça sol kanat başlayan ancak Mesut Özil oyundan çıktıktan sonra 10 numaraya geçen Pelkas, kısa süre içinde golü atmış ve Fenerbahçe’ye bu kritik mücadelede üç puanı getirmişti. Yunan oyuncu, bu sezon 10 numarada oynadığı maçlarda daha iyi performans sergilerken, şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla ligde 5 gol atıp, 6 da asist yaptı. Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 1 gol kaydeden Pelkas, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra değerini katladı.

Pelkas, hocası Erol Bulut'u kurtardı

Yunan basınından "Sportdog.gr" Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesine geniş yer ayırdı ve Pelkas'ın golü sonrasında gelen galibiyet için şu yorum yapıldı: "Fenerbahçe'nin büyük zaferi... Pelkas, hocası Erol Bulut'u kurtardı. Çünkü Trabzonspor maçı onun geleceğini etkileyecekti."