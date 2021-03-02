Türkiye, Azerbaycan'dan sıfır gümrük vergisiyle gıda ürünleri ithal edecek

AZERBAYCAN'dan bazı gıda ürünlerinin ithalatı için açılan tarife kontenjanının detayları belirlendi. Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalata gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye ile Azerbaycan arasında tercihli ticaret anlaşması uyarınca Azerbaycan'dan ithal edilecek bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanı şöyle: Bazı peynir çeşitleri için 100 bin ton, bazı meyve çeşitleri için toplam 39 bin ton, siyah çay için 300 ton, ayçiçeği tohumu yağı için 5 bin ton, bazı hayvansal ve bitkisel yağlar için 2 bin 500 ton, şeker ve şeker mamulleri için 5 bin ton, kakao ve kakao müstahzarları için bin 250 ton, konserve sebze ve meyve için 750 ton, çeşitli meyve püreleri için 3 bin ton, elma suyu için 2 bin ton ve şarap için 9 bin hektolitre.

Tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ve başvuru esasları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ticaret Bakanlığı'nca tebliği ile düzenlendi.

Kota dağıtımında; Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin tahsisat önceliği bulunuyor.