Beşiktaş'taki başarının sırrı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta başarılı saha sonuçlarının perde arkasında bu sezon maaş ve primlerin zamanında ödenmesinin büyük payı bulunuyor.

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Beşiktaş'ta geçen sezon ödemeler tam 4 ay gecikmeli yapılıyordu. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu yaşanan mali sıkıntılara rağmen bu sezon en fazla bir ay rötarlı olarak ödemeleri gerçekleştiriyor. Takımda para krizi yaşanmaması Sergen Yalçın'ın elini bir hayli güçlendiriyor.

Milliyet'in haberine göre; sezona hayal kırıklığıyla başlamasına rağmen ilerleyen haftalarda gösterdiği performansla herkesi önce şaşırtan sonra kendisine adeta hayran bıraktıran Beşiktaş'ta, bu başarı alkışları toplarken, yönetim kurulu da üstüne düşeni eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor. Göreve geldiklerinde maaşlarını aylarca geriden alan ve primleri yatmayan futbolcuların önce bu sorununu çözen Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, günü gününe yapamasa da artık ödemeleri fazla geciktirmiyor.

Şu an için bir ay geriden ödeme yapan fakat primleri tam zamanında yatırmaya çalışan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın önüne mümkün olabildiği kadar az maddi sorun yaşayan bir takım çıkarmaya çalışıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önce futbolcularla konuşarak planlama yaptığı ve kurmaylarına da "Takıma ne kadar iyi futbolcu alırsanız alın, parasını zamanında ve eksiksiz ödemedikten sonra asla başarı elde edemezsiniz" dediği öğrenildi.

Yıldızları istemedi

Sergen Yalçın'ın daha önce çalıştırdığı takımlardaki başarılarını da göz önünde bulundurarak, siyah-beyazlı teknik adama isimlerden öte parası ödenmiş bir takım sunmak isteyen Ahmet Nur Çebi bu sistemin aksamaması için Hulk, Mandzukic ve Kalinic gibi isimlere yüksek rakamlar ödemedi. Takımın yanı sıra personel maaşlarını da zamanında ödeyerek tesislerde olumsuz bir hava oluşmasını engelleyen Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki sezon maaşları bir ay geriden değil tam zamanında ödeyebilmenin hesaplarını yapıyor.