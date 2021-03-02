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NBA'da Furkan 19, Cedi 11 sayıyla oynadı

Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz 19, Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman 11 sayı atarak takımlarının galibiyetine katkıda bulundu.

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NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın lideri Philadelphia 76ers, sahasında Indiana Pacers'ı 130-114 mağlup etti. 

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Pacers potasına 19 sayı bıraktı. Ayrıca süre aldığı 23 dakikada 2 ribaunt alırken 2 asist yaptı.

76ers'ta Joel Embiid 24 sayı, 13 ribaunt ile double double yaparken Shake Milton 26, Ben Simmons 18 sayı üretti. 

Pacers'ta Malcolm Brogdon 20, Edmond Sumner 18 ve Domantas Sabonis 15 sayıyla oynadı.

Cleveland deplasmanda kazandı
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Houston Rockets'i 101-90 yenmeyi başardı. 

Cedi, 11 sayı ile takımına katkıda bulundu. Ayrıca sahada kaldığı 20 dakika içerisinde 5 ribaunt alırken 1 de asist yaptı. 

Cavaliers'ta Collin Sexton 39, Darius Garland 14 sayı ile oynadı.

Rockets'ta ise John Wall'un 32, Victor Oladipo'nun 20 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.        

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 130-114

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 124-130

Chicago Bulls-Denver Nuggets: 112-118

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 129-124

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 113-124

Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 90-101

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 123-111

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