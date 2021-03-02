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Van'ın İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı

VAN'da İran sınırında düzensiz göçmene ait donarak hayatını kaybettiği belirtilen erkek cesedi bulundu.

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Başkale ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Gelenler Mahallesi’nde jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine sınır bölgesinde düzensiz göçmene ait donmuş bir erkek cesedi bulundu. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekipleri, sınır bölgesinde yapmış olduğu incelemede Gelenler Mahallesi’ne bağlı Davutabat mezrası yolu üzerinde yerde yüz üstü yatmış bir erkek cesedi buldu.

Afganistan uyruklu olduğu tahmin edilen 25 yaşlarında kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığına 2 gözaltı
Öte yandan, yine Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, Özpınar Mahallesi’nde ikamet eden ve göçmen kaçakçılığı suçundan araması bulunan F.A. ile oğlu F.A.’yı ise yapılan şafak operasyonuyla yakaladı.

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