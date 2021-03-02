Bursa'da camisiz minareyi gören inanamadı! Muhtar her şeyi anlattı
BURSA'da camisiz minare ilgi geçti. Görenler, caminin nerede olduğunu merak etti. Muhtar geçmişte yaşananlardan bahsetti.
İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi’nde, 1868'de yapılan Hasanpaşa Camii, yıllar içinde tahrip olması sonucu 2000 yılında yıkıldı.
Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi.
İlk yıkım sırasında mahallelinin tepkisi üzerine ise sağlam olan minare yıkılmadı. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekmeye başladı. Muhtar, camisiz minareyle ilgili şöyle konuştu:
"2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık."