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İstanbul'da yasaklar kalktı Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu uyardı! 'Salgın bitmedi aman dikkat'

İSTANBUL'da normalleşmenin ilk günü aşırı haraketlilik başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu herkesi uyararak, “Yüksek riskli gruptayız, Salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman dikkat” dedi.

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Normalleşme adımları kapsamında dün akşam açıklanan kararlar sonrasında İstanbul’da sabah erken saatlerde birçok sektörde hareketlilik başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise İstanbul’un yüksek riskli iller grubunda bulunduğunu ifade ederek yurttaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Memişoğlu, “Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız. Aman dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler” sözlerine yer verdi.

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