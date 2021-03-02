İstanbul'da ne yasak ne serbest? İşte madde madde İstanbul'daki yeni yasaklar
Normalleşme adımları bugün itibariyle başladı. İstanbullular kentte neyin serbest neyin yasak olduğunu merak ediyor. Kafe ve restoranlar açılacak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? İşte İstanbul'da yeni korona yasakları ve serbest bırakılan faaliyetler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı normalleşme kararları sonrası İstanbulluların kafası karıştı. İstanbulluların en çok merak ettiği konuların başında bugünden itibaren neleri yapmaları yasak, neleri yapmaları serbest sorusunun cevabı geliyor. İşte korona risk haritasında yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul'da yasaklar ve serbestler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme müjdesini verip ana hatlarıyla normalleşme adımlarını açıkladı.
4 gruba ayrılan şehirler buna göre normalleşecek. İstanbul ise yüksek riskli grupta yer alırken, megakentte yaşayanlar alınan normalleşme kararları sonrası neleri yapmanın serbest nelerin yasak olduğunu araştırmaya başladı. İşte İstanbulluların merak ettiği sorunun yanıtı.
İstanbul'da yüz yüze eğitim
Milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitimin İstanbul'da nasıl sürdürüleceği de netleşti. Türkiye'nin tamamında okul öncesi, ilkokulların tamamında, orta öğretimde 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. İstanbul'da; ortaokullar uzaktan eğitime devam edecek; liselerde ise sadece yüz yüze sınavlar yapılabilecek.
Hafta içi geceleri sokağa çıkmak yasak
İstanbul'da haftanın her günü saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak.