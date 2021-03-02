İstanbul'da ne yasak ne serbest? İşte madde madde İstanbul'daki yeni yasaklar

İstanbul'da yüz yüze eğitim

Milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitimin İstanbul'da nasıl sürdürüleceği de netleşti. Türkiye'nin tamamında okul öncesi, ilkokulların tamamında, orta öğretimde 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başladı. İstanbul'da; ortaokullar uzaktan eğitime devam edecek; liselerde ise sadece yüz yüze sınavlar yapılabilecek.