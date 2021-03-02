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Kahramanmaraş'ta yasak kalkınca herkes soluğu orada aldı: Bu bir gelenektir

Demirören Haber Ajansı

Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ta vatandaşlar kahvaltı için paçacılara akın etti.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir müşterilerine gel al ve paket servis ile hizmet veren Kahramanmaraş'taki lokantalar, saat 07.00 itibari ile müşteri kabul etmeye başladı. Bu iş yerlerinden biri olan paçacılar da müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kahramanmaraşlılar ise sabah erkenden kahvaltı için paçacıların yolunu tuttu.

Paça ustası Süleyman Sünbül müşterilerini çok özlediğini belirterek, "Çok şükür yasaklarımız kalktı. Kurban olduğum Allah bir daha bizleri bu tür şeylere düşürmesin, hastalığımız üzerimizden atsın inşallah. Sabah iş yerini açar açmaz müşterilerimiz gelmeye başladı. Müşterilerimiz bizleri özlemiş, bizler de müşterilerimize hizmet etmeyi özledik. Bismillah diyerek başladık" dedi.


"Bu bir gelenektir"
Vatandaşlar, paçayı, paçacıda içmenin ayrı bir keyfi ve tadı olduğunu, yasaklar döneminde eve sipariş ettikleri paçanın gelene kadar ister istemez soğuduğunu belirterek yasakların kalkmasına çok sevindiklerini söyledi. Kahvaltı için arkadaşıyla paçacıya gelenlerden Emrah Başaran, "Kahramanmaraş'ta olmazsa olmazlardan bir tanesi paçadır. Çoğu insanımız da kahvaltıyı paçayla yapar zaten ve bu bir gelenektir. Yasak varken uzaktan sipariş verdik öyle bir tat almaya çalıştık ama yerinde gelip yediğimiz kadar olmadı. Ama ülke genelindeki Covid-19 salgını nedeniyle mecburen bu duruma uymak zorunda kaldık" diye konuştu.

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