ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price İdlib şehitlerini andı Türkiye'yi yalnız bırakmıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'de şehit olan Türk askerlerini andı. Öte yandan Price'ın, Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesi ile ilgili 'doğruysa' ifadesi tepki çekmişti.

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Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020 tarihinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonrası 36 askerimiz şehit olmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, hava saldırısında hayatını kaybeden Türk askerleri için anma mesajı yayınladı.

''Türkiye'yi yalnız bırakmıyoruz''

Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esad rejiminin ve onun Rus ve İranlı destekçilerinin zulmünden koruyan 33 Türk askeri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Onların fedakârlıklarını anmakta ve şereflendirmekte NATO müttefikimiz Türkiye'yi yalnız bırakmıyoruz" dedi.

'Doğruysa' açıklaması tepki çekmişti

Öte yandan Ned Price Gara'da 13 silahsız Türk vatandaşının PKK tarafından alçakça katledilmesinin ardından tepki çeken bir açıklama yapmıştı. Price, “Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.