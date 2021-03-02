Covid-19 vaka haritasında güneydoğu neden mavi oldu Prof. Bülent Ertuğrul açıkladı

İllere göre covid-19 vaka haritasında güneydoğunun mavi, doğu Karadeniz'in kırmızı olması tartışıldı. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, renk dağılımındaki bu farkın nedenlerini CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Abone ol

Korona ile mücadele yeni dönem başladı. Yerinde karar döneminde artık iller risk durumuna göre normalleşme adımı atacak. İller de; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak risk grubuna ayrıldı. Buna göre en riskli iller kırmızı renk. Peki açıklanan son haritaya göre Karadeniz bölgesi neden kırmızıya boyandı? Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi neden mavi oldu?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul CNN TÜRK canlı yayınında A'dan Z'ye programında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. İşte Bülent Ertuğrul'un Türkiye haritasındaki renk dağılımına ilişkin yorumları:

Doğu ve Karadeniz farkı

Uşaklıların test yapmaya gitmediği yorumu doğru değil. Uşak ve çevresinde soğuk hava oldukça etkili. Çok soğuk illerde de orta riskli bölgeler var. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu'da şu anda orada kış aylarının hakimiyeti var. İnsanlar isteseler de sosyal ortam içerisinde bulunamıyorlar. Geniş coğrafya. Yerleşim yerleri birbirinden uzak. Gidiş gelişlerin azalması bu durumu açıklıyor.

"Karadeniz'de dar alanda çok sayıda insan yaşıyor"

Karadeniz gibi yüksek riskli alanlara baktığımızda dar alanda çok sayıda insanın yaşamış olduğunu görüyoruz. İlginç olan ise Konya'nın Burdur'un kırmızı olmasını açıklayamıyorum. Doğu ve Güneydoğu bölgesinin mavi olmasının temel nedeni kış koşullarının ağır şekilde devam etmesi ve hareketin azalması."