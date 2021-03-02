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Şanlıurfa'da eve baskın yapan ekipler buldu! 300 metrekarelik...

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapılan eve baskın düzenleyen ekipler Roma dönemine ait mozaik buldu.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesi kırsalındaki bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 300 metrekarelik mozaik buldu. Bölgeye giden Şanlıurfa Müze Müdürlüğü görevlileri mozaikler üzerinde inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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