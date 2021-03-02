Cenk Tosun Rusya yolcusu! Yeni adresini babası açıkladı

Tecrübeli golcü Cenk Tosun'un geleceği hakkında babası konuştu. Şenol Tosun, 'Yaz aylarında 2-3 yıllık sözleşme karşılığında CSKA ile transfer görüşmesi yapabiliriz' şeklinde demeç verdi.

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Beşiktaş’ın devre arasında Everton’dan kiraladığı Cenk Tosun’a o dönem Rus ekibi CSKA talip olmuş, daha fazla ücret önermesine karşın yıldız oyuncu alacağı parada indirim yaparak sezon sonuna kadar eski kulübüyle anlaşmıştı.

Milli oyuncunun aynı zamanda menajerliğini yapan babası Şenol Tosun, Rus medyasına konuştu.

Şenol Tosun, “CSKA’nın teklifi sır değil. Fakat aile olarak Beşiktaş’a dönmesi yönünde karar aldık. Yaz aylarında 2-3 yıllık sözleşme karşılığında CSKA ile transfer görüşmesi yapabiliriz. Neden olmasın?” ifadelerini kullandı.