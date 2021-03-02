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Antalya'da sesi duyan balkona çıktı! Eve giren yakınlarının dünyasına başına yıkıldı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da 39 yaşındaki güvenlik görevlisi İbrahim Ç. evinin balkonunda tabancayla başına ateş ederek intihar etti.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Konyaaltı Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ç., oturduğu evin balkonunda kendisine ait ruhsatlı tabancayla başına ateş etti. Silah sesi üzerine balkona çıkan yakınları, İbrahim Ç.'yi kanlar içinde buldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye götürülen İbrahim Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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