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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil su kanalına düştü 2 kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR Manyas-Bandırma Karayolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su tahliye kanalına düştü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Manyas-Bandırma Karayolu'nda gece yarısı Tevfik Çalışkan idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobili, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücü Çalışkan ile arkadaşı Erkan Dereli'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Manyas'taki evlerine giderken kazada ölen gençlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi.

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