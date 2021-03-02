Kayseri'de yakılmış bin adet cep telefonu bulundu

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde dağlık bir alanda yakılmış yaklaşık bin adet cep telefonu bulundu. Telefonların FETÖ üyeleri tarafından ByLock yüklenen cihazlar olabileceği iddia edildi.

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İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi Avşar mevkiindeki dağlık alanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, çeşitli modellerde yakılmış yaklaşık bin adet cep telefonu buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, 3 ayrı noktada ateşe verildiği belirlenen telefonlar üzerinde inceleme yaptı. Telefonların bulunduğu alan ve çevresi de güvenlik şeride çekilerek incelendi. Telefonlardan az hasarlı olanlar delil poşetlerine konularak, kriminal incelemesine götürüldü. Diğer telefonlar da toplanarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Telefonların FETÖ üyeleri tarafından ByLock yüklenen cihazlar olabileceği iddia edildi.

Telefonların yakılmasını gördüğü iddia edilen çiftçi Ö.D'nün ifadesi alındı. Ö.D.'nin, telefonları yakmak için bir otomobil içinde 3 kişinin gelerek, 4 çuval telefonu yaktığını söylediği öğrenildi. Jandarma, telefonları ateşe veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.