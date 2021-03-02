Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Şamlı ailenin hayatı değişti bambaşka oldular

TRT 1'de 2014-2019 arasında yayımlanan Diriliş Ertuğrul'un tüm bölümlerini izlediğini ifade eden Şaban, "Osmanlı Devleti'nin 'işgalci ve baskıcı' bir devlet olduğu öğretiliyordu. Yayınlanan diziler sayesinde gizlenen gerçekleri öğrendik." şeklinde konuştu.