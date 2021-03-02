Funda Kocabıyık kiminle evli eşi Hüseyin Kocabıyık kimdir

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık'ın HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yazdığı tweete küfürle karşılık verdiği iddiası günün konusu oldu. Funda Kocabıyık sahte hesaplardan yazıldığını belirtsede olay büyüdü. Peki Uşak Valisi Funda Kocabıyık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Funda Kocabıyık eşi kimdir?

Abone ol

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık'ın twitter'dan yazdığı iddia edilen küfürlü mesaj günün konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı risk haritasına göre batıdaki tek düşük riskli il olma özelliği taşıyan Uşak ilinin Valisi Funda Kocabıyık adıyla atılan tweet infiale yol açtı. Kocabıyık hesabın kendisine ait olmadığını açıklayarak; hesapla ilgili emniyete haber verdiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Funda Kocabıyık'ın hayatı merak konusu oldu. Funda Kocabıyık kimdir, aslen nereli, yaşı kaç ve kiminle evli eşi kimdir?

Funda Kocabıyık, 1972 yılında doğdu. Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın eşi olan Funda Kocabıyık, öğretmenlik mesleğinden geliyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Uşak ile ilgili esprili paylaşımına küfürle yanıt verilen hesabın sahte olduğu belirtildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Vali Kocagil'in açıklamasını paylaştı:

"Az önce Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yazılan tiviti sordum, "Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyet'e talimat verdim" dedi."

Funda Kocabıyık kimdir: Funda Kocabıyık, 1972 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Yükseköğrenimini Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tamamladı. 1994 yılında felsefe grubu öğretmeni olarak Ordu Ünye İmam Hatip Lisesi'nde göreve başladı. 1995 yılından 2005 yılına kadar Ankara Dikmen Lisesi'nde felsefe grubu öğretmenliği görevini yürüttü. 2005 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı müfettiş yardımcılığı sınavını kazanarak müfettiş yardımcısı oldu. 3 Kasım 2008 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Müfettişliği Yeterlik Sınavını kazanarak Teftiş Kurulu Başkanlığında bakanlık müfettişliği görevine atandı. 14 Şubat 2011 tarihinde MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürü olarak atandı. 28 Ocak 2012 tarihinde ise 652 Sayılı KHK uyarınca MEB Teşkilat Kanunu'nun değişmesi ile kurulan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne atandı. 13 Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atandı.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/202 sayılı kararı ve 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 6. Maddeleri gereğince Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Uşak'a vali olarak atandı. Vali Funda Kocabıyık, evli ve iki çocuk annesidir.