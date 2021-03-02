Sakarya'da intihar girişimi: Kadın 'Çocuklarımı getirin' diye bağırdı kiremitleri aşağı attı

SAKARYA'da 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Nazan D., “Çocuklarımı getirin” diye bağırarak, kiremitleri aşağı attı.

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Olay, sabah saatlerinde, Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. Nazan D., iddiaya göre intihar etmek amacıyla 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çatının kenarına oturan Nazan D., “Çocuklarımı getirin” diye bağırarak, kiremitleri aşağı attı.

Nazan D.’nin attığı kiremitler nedeniyle Ümit Uçar’a ait park halindeki 54 ADP 645 plakalı otomobil hasar gördü. Çevredekiler, 112 Acili arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi.

Nazan D. gelen itfaiye aracının üzerine de kiremitleri attı. İtfaiye aracı binanın altından çekildi.

Bir süre sonra Nazan D., bir anlık boşluğundan yararlanılarak ekipler tarafından yakalanıp, çatı kenarından alındı. Nazan D. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.