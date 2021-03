İrfan Can Kahveci: Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ''Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Benim yakınlarım bilir gerçekten hangi takımı tuttuğumu. Buraya geldiğim için söylemiyorum en yakın arkadaşlarımda bilir." dedi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlatan İrfan Can Kahveci, ''Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Benim yakınlarım bilir gerçekten hangi takımı tuttuğumu. Buraya geldiğim için söylemiyorum en yakın arkadaşlarımda bilir." dedi.

Mesut Özil'e övgü yağdıran İrfan, ''Benim futbol hayatımda şanslı olduğum konular var. Hep izlediğim oyuncularla beraber oynama fırsatım oldu. Mesut abi dünyanın en iyi futbolcularından biri. Ondan öğreneceğim çok şey var. İdollerimden biriydi. Mesut ağabeyden ne kaparsam benim için kar. İnşallah Fenerbahçe'den Avrupa'ya gideceğim, bunu da Mesut ağabeyin katkıları ile yapabilirim" ifadelerini kullandı.

'Nerede olursam olayım, en iyi katkı vermeyi düşünürüm hep'

''Emre abi, benim gelişimimde en önemli rol oynayan oyunculardan biriydi.'' diyen İrfan Can, ''Transfer sürecimde ben Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuydum, hiç konuşmadım. Kulübün menfaatleri neyi gerektiriyorsa, tabii benim isteğim doğrultusunda en iyisine karar vermeye çalıştık. Bütün bölgelerde çok iyi oyuncular var. İki takım çıkartılabilir. Nerede olursam olayım, en iyi katkı vermeyi düşünürüm hep. Orta saha bölgesinde birçok oyuncu var hepsi kaliteli oyuncular, elimden geleni yapacağım. İki sene üst üste şampiyon olmak isterim. İnşallah olacağımızı da düşünüyorum. Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel bir şey olur. Katkı sağlayacağımı düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

''Hocamız şans verirse sahada olabileceğim''

Sakatlığını atlattığını ve hazır duruma geldiğini belirten milli futbolcu, ''Şu an hazırım. Bu hafta hocamız şans verirse sahada olabileceğim. Efsane çubuklu formamızla elimden gelen her şeyi her mevkide yaparım. Fenerbahçe formasıyla sahada olduğum sürece hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. Futbolcu her zaman kendini geliştirmeli. Nerede oynadığım önemli değil. Kulübümüzü dışarıdan karıştırmak isteyenler olabiliyor. Çok büyük bir camiayız.'' dedi.

''Buradan Avrupa'ya gidersem de aynısını yaparım''

''Fenerbahçe'den Avrupa'ya gidersem para kazandırmak isterim.'' diyen İrfan, ''Başakşehir'e gitmeden de Fenerbahçe beni istemişti. Taraftarlar da çok güzel karşıladı. Bana güzel mesajlar atıyorlar. İnşallah onlara karşılık verebilirim. İyi ki o dönem Başakşehir'e gitmişim. Belki Fenerbahçe'ye gelsem bu kadar gelişemeyecektim. Şampiyon oldum, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi oynadım. Orada Milli Takım'a gittim. İspanya Ligi'ni kendime daha uygun buluyorum. Her ligde oynayabilirim. Başakşehir'den Fenerbahçe'ye gelirken kulübümün menfaatlerini düşünmüştüm. Buradan Avrupa'ya gidersem de aynısını yaparım.'' ifadelerini kullandı.