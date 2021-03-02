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Facianın eşiğinden dönüldü! Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

 İSTANBUL Başakşehir'de içlerinde yolcu bulunmayan ve aynı hatta çalıştıkları öğrenilen iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada şoförlerden biri yaralandı.

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 Başakşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyreden aynı hatta çalışan 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu şoförlerden biri hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Otobüslerin kaza sırasında yolcu taşımadıkları öğrenildi.

Kazada şoförlerden birinin direksiyon başında rahatsızlandığı iddia edilirken, hafif şekilde yaralanan bir şoför yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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