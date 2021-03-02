BIST 1.532
DOLAR 7,35
EURO 8,83
ALTIN 406,23
HABER /  YEREL

Bahçelievler'de cami tuvaletinde intihar etti

Demirören Haber Ajansı

BAHÇELİEVLER'de bir kişi sabah saatlerinde cami tuvaletlerine girerek intihar etti. Esnafın fark edip ihbar ettiği olayda Abidin Ertekin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abone ol

Olay sabah saatlerinde Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Adnan Toros Camii tuvaletlerinde meydana geldi. Cami tuvaletini kullanmak için içeri giren çevre esnaftan bir kişi tuvalet içinde sifon bölümüne bağlanmış iple kendisini asmış kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemenin ardından 47 yaşındaki Abidin Ertekin isimli kişinin öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Abidin Ertekin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da hangi yasaklar kalktı nereler açık sıralı tam yeni liste
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
HDP Grup Toplantısı! Mithat Sancar konuşuyor
Facianın eşiğinden dönüldü! Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
İzmir esnafı 'şükür kavuşturana' dedi
Durum fena! Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 115 milyonu geçti
Ersun Yanal: Fenerbahçe'de başarılı olduğumuzu düşünüyorum
Funda Kocabıyık kiminle evli eşi Hüseyin Kocabıyık kimdir
Sakarya'da intihar girişimi: Kadın 'Çocuklarımı getirin' diye bağırdı kiremitleri aşağı attı
Yorumlar