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Sergen Yalçın Galatasaray'ın yakından ilgilendiği isimle görüştü

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Salih Uçan'la görüştüğü belirtildi.

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Süper Lig'de 2. sırada yer alan (1 maçı eksik) Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Dorukhan Toköz'ün henüz sözleşme uzatmaması nedeniyle alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da adeta yeniden doğan Salih Uçan'ı gündemine aldı.

Adı Galatasaray'la da anılan 27 yaşındaki futbolcuyu mutlaka kadrosunda görmek isteyen Yalçın'ın, eski öğrencisiyle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu.

Bu sezon 29 maça çıkan Salih, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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