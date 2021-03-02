HDP'li Mithat Sancar'dan Bahçeli'ye 'kapatma' tepkisi

Bahçeli'nin "HDP’nin kapatılması acildir" sözlerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan yanıt geldi. Sancar, "Bizi kapatma çabası onları küçültecek. Korkmaya devam etsinler." dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP’nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır. Ayrıca başka bir ad altında, mesela Demokratik Bölgeler Partisi isimli paravan terör oluşumu çatısıyla bile tekrardan faaliyette bulunmasına fırsat verilmemelidir." sözlerine HDP'den yanıt geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Sancar, bu açıklamalara tepki gösterdi ve "İktidarın küçük ortağı kapatma tehditlerini dolamış ağzına. Bizi kapatma çabası onları küçültecek. Korkmaya devam etsinler. HDP kararlılıkla yürüyor eninde sonunda bu ülkenin yönetimine ortak olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de sözlerini de hatırlatan Sancar, "Halka lanet okuma sizin için normal mi?" diye sordu ve "Cevap vermediğiniz takdirde Özhaseki'nin sözlerini benimsemiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

"Kapatma tehditlerini ağzına dolamış"

Kürtlerin demokratik siyasetten vazgeçeceğini sanıyorlar. Pes etmemiş siyasal gelenek zorbalıklar içinde başladığı yolcuğunu bugün milyonlarla sürdürmektedir. İktidarın küçük ortağı kapatma tehditlerini dolamış ağzına. Bizi kapatma çabası onları küçültecek. Korkmaya devam etsinler. HDP kararlılıkla yürüyor eninde sonunda bu ülkenin yönetimine ortak olacak. Bugün bir belediyemize baskın düzenlendi. Sonra ne gelecek biliyoruz. Kayyum...

"HDP'ye saldırılar sürüyor"

28 Şubat'ın akıbeti ne olduysa bu iktidarın akıbeti de o olacaktır. HDP'ye karşı saldırılarını sürdürüyorlar. HDP'yi siyasetin dışına itmeye çalışıyorlar. Oyunlarını görüyoruz. HDP'siz bir siyaset, mazlumların sesinin çıkmadığı düzen hedef budur. İşi kontrolden kaçırdılar ki partiye oy veren seçmeni bile tehdit eder hale geldiler.

"Dillerinin ayarı kalmadı"

HDP'nin vekillerini hedef alıyoruz, yükleniyoruz diyorlardı baktılar inandırıcı tarafı yok öfkeleri öyle bir büyüdü ki dillerinin ayarı kalmadı. Düşmanlık Kürt halkınadır. Kendilerine yönelik en küçük eleştiriye en sert tepkiyi veren AKP yöneticileri hakaretler karşısında sustu. Sizler sözleri sarf eden genel başkan yardımcınızınız arkasında mısınız? Halka lanet okuma sizin için normal mi? Cevap vermediğiniz takdirde Özhaseki'nin sözlerini benimsemiş olursunuz. HDP'ye ne yaparlarsa yapsınlar yürüyüş devam edecek. Yolumuzdan sapmayacağız. Meselemiz ülkemizin geleceğidir. En geniş demokrasi bloğunu oluşturmak en büyük hedefimizdir. Kimse iktidarın dilini kullanarak HDP'ye yönelmesin. Böyle bir tavır iktidarı güçlendirir.

"Böyle tedbir mi olur"

İktidar partisinin salonları tıklım tıklım dolarken onun yanındaki çay ocağı, esnaf kapalı. Kademeli yumuşama planı ortaya kondu. Vatandaş, esnaf, işsiz ne yapacak. Böyle tedbir mi olur. Toplumu buradan kutuplaşmaya çalışıyorlar. İnsanların seslerini kısacağını sanıyorlar.