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Antalya'ya çalışmak için gitti 2 aydır kayıptı! Osmaniyeli genç bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı

OSMANİYE'den Antalya'ya çalışmak için giden 29 yaşındaki Gökhan Bindal'den 2 aydır ailesis haber alamıyordu. Kayıp olan genç Antalya'da polis ekipleri tarafından bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Gökhan Bindal Kadirli ilçesinden bir süre önce çalışmak için Antalya'ya gitti. Bir suçtan dolayı da kısa bir süre hapse giren Gökhan Bindal hapisten çıktıktan sonra iş aradı. Daha sonra bir tanıdığından para isteyen Bindal’dan yakınları bir daha haber alamadı.

İki aydır ortada olmayan ve kendisinden bir daha da haber alınamayan Gökhan Bindal’ın iki gün önce Antalya'da polis tarafından bulunarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kayıp Gökhan Bindal'ın polise verdiği ifadesinde ailesi ile görüşmek istemediğini söylediği öğrenildi.

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