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Galatasaray'da transfer harekatı! Saracchi'nin yerine o gelecek

Liepzig'den kiralık olan Marcelo Saracchi'nin bonservisini almayacak olan Galatasaray sol bek için Leeds United'da forma giyen Ezgjan Alioski'yi gündemine aldı.

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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Makedon sol bek Ezgjan Alioski, kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ezgjan Alioski, kulübünden gelen teklifi geri çevirdi. Menajeriyle temasa geçen Makedon sol bek, yeni bir kulüp ve yeni bir macera istediğini iletti.

Leeds United'ın 16 yıl sonra Premier Lig hasretini bitirmesinin mimarlarından biri olan Alioski için menajer Marcelo Bielsa'nın çağrısının da yetersiz kaldığının altı çizildi. Galatasaray'ın 29 yaşındaki Alioski için en büyük aday olduğu bilgisi de verildi.

Marcelo Saracchi'nin sezon sonunda bonservisi alması beklenmeyen sarı kırmızıların bedelsiz Yedlin transferi sonrasında Alioski'yi de bitirebileceği kaydedildi.

Alioski kimdir?
Kariyerine İsviçre'de başlayan ve 2017 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığı Lugano'dan Leeds United'a transer olan Alioski, bu sezon oynadığı 26 resmi maçta 3 gol attı. Alioski, sol bekte görev almasının yanısıra sol açık olarak da oynayabiliyor. Makedon oyuncu sol bek mevkinde oynamasına rağmen 10 numara giyiyor.

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