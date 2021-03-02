İzmir'de ölümün böylesi! Kazadan sonra aracını kontrol etmek isterken can verdi

İZMİR'de kadın sürücü, çarptığı TIR'ın otomobiline verdiği zararı kontrol etmek isterken hareket eden TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.Abone ol
İzmir'in Gaziemir ilçesi, Akçay Caddesi 6'ncı Sanayi Kavşağı'nda insanın kanını donduran bir trafik kazası meydana geldi. Sinem Kuran (45) yönetimindeki otomobil, Ali Kuş idaresindeki TIR'a yandan çarptı.
Maddi hasarlı kaza üzerine otomobilinden inen Kuran, hareket eden TIR'ın altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Kuran´ın hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR sürücüsü Ali Kuş gözaltına alındı. Kuş´un ifadesinde kazayı fark etmediğini, Kuran´ın araçtan indiğini görmediğini söylediği öğrenildi.
Şoför Kuş, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.