BIST 1.530
DOLAR 7,31
EURO 8,80
ALTIN 407,01
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da stat bilmecesi

Galatasaray'ın iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynama başvurusu TFF tarafından olumlu karşılanmadı. Sarı Kırmızılılar'da rota Kasımpaşa Stadı.

Abone ol

Galatasaray, TT Arena'nın Stadı'nın bozulan zemini nedeniyle iç saha maçlarını oynamak için TFF'ye başvurdu. Sarı Kırmızılılar'ın bu başvurusu, stadı Karagümrük'ün kullanması ve yaklaşan Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF tarafından olumlu karşılanmadı.

Galatasaray yönetimi, Süper Lig’in 29. haftasındaki Sivasspor maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynamak için Kasımpaşa yönetimi ile de irtibata geçti.

Ancak Kasımpaşa’nın saha sorumluları, kendi zeminlerinin de yeterince iyi olmaması ve yoğun fikstür nedeniyle bu isteğe sıcak bakmıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da yol ayrımında feci kaza! Yaralılar var
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Konya'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı haritada ne renk?
Ataşehir’de korkunç fabrika yangını! Bir işçi son anda böyle kurtuldu
Ekrem İmamoğlu: Büyük değişimin aktif parçası olmak istiyoruz
Galatasaray'da transfer harekatı! Saracchi gidiyor Alioski geliyor
HDP'li Mithat Sancar'dan Bahçeli'ye 'kapatma' tepkisi
Fenerbahçe'de kesik yiyen tek isim Caner olmayacak
İğrenç olay! Muğla'da 4 yaşındaki çocuğa istismarda yeni gelişme
Trabzon'da 17 bıçak darbesiyle öldürülmüştü! 16 yıllık sır cinayet kan örneğiyle çözüldü
Yorumlar