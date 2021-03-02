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HABER /  POLİTİKA

Vatan Partisi'nin 'HDP kapatılsın' kampanyasına sert tepki

Doğu Perinçek'in Vatan Partisi, tartışma yaratan bir afişle 'HDP kapatılsın' kampanyası başlattı. HDP İstanbul İl Eş Başkanı, "Vatan Partisi'nin dağıttığı bildirileri Ermeni, Alevi yurttaşların evlerinin kapılarından tanırız!" sözleriyle sert tepki gösterdi.

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HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, Doğu Perinçek'in Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi'nin İstanbul'un bazı ilçelerinde dağıttığı bildiriler için "Biz bu Cross mark işaretini, Rumların, Ermenilerin, Süryanilerin, Kürtlerin, Alevi yurttaşların evlerinin kapılarından tanırız" diyerek sert şekilde eleştirdi.

Aydınlık gazetesi "Vatan Partisi'nin HDP kapatılsın seferberliği devam ediyor" haberine göre HDP'nin kapatılması için 106 merkezde eylem yaptı. HDP İl Eş Başkanı Erdal Avcı, Vatan Partisi'nin İstanbul’un bazı ilçelerinde üzerinde çarpı işaretinin bulunduğu bildiriler dağıttığını söyledi.

"HDP üstüne attığınız çarpı..."

Avcı'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: Biz bu Cross mark işaretini; Rumların, Ermenilerin, Süryanilerin, Kürtlerin, Alevi yurttaşların evlerinin kapılarından tanırız. HDP üstüne attığınız çarpı; imhacı, inkarcı, soykırımcı zihniyetinizi yansıtıyor.

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