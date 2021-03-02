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Bursaspor Ali Akman sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Ali Akman'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

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Spor Toto 1. Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Ali Akman, ara transfer döneminin son günlerinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt takımı ile anlaşması nedeniyle Bursaspor'da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Bursaspor Kulübü, oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirerek sözleşmenin feshedilmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Akman'ın sözleşmesinin 1 Mart 2021 tarihi itibariyle karşılıklı feshedildiği ortaya çıktı.

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