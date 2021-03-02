Şanlıurfa'da yasak kalkınca akın ettiler: Onca yol bu lezzet için değdi

Koronavirüs yasaklarının kalkmasıyla Şanlıurfa'da vatandaşlar ciğercilerin yolunu tuttu.

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Şanlıurfalılar, bölgenin vazgeçilmez tatlarından biri olan ciğer kebabını yemek için yasakların kalkmasıyla birlikte lokantalara akın etti. Vatandaşlar, sabah kahvaltısını ve öğlen yemeğini ciğer kebabıyla yaptı. Şanlıurfa’da koronavirüs tedbirleri kapsamında gel al ve paket servisi yaptıklarını ifade eden ciğerci ustası Mustafa Taşkıran, uzun zamandan sonra iş yerlerinde yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şanlıurfa’da yasakların kalkmasıyla birlikte işlerimiz de yoğun olmaya başladı. Vatandaşlarla çok sevinçli çok güzel bir ortam yakaladık bugün vatandaşlar gelip ocak başında ciğer yemeyi bayağı özlemiş. Bizler de gerekli tedbirlerimizi alarak yüzde 50 kapasiteyle müşterilerimiz almaya başladık” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ciğer yemeye hasret oldukların ifade eden müşterilerden Mahsum Gülhan, “Şanlıurfa’da yasaklar kalktı, ilk işimiz ciğer yemeye geldik. Zaten bu ciğeri yemeyen hasta oluyor. Bu lezzeti çok özlemiştik paket yerine masada oturup yemek ayrı bir güzeldi” dedi.







"Onca yol bu lezzet için değdi"

Adana’dan Şanlıurfa’ya ciğer yemeye gelen müşterilerden Serdal Güven de yasakların kalkmasından mutlu olduğunu belirterek, "Yasak haberinin kalkmasıyla birlikte yola çıkıp Şanlıurfa’ya ciğer yemeye geldik. Onca yol bu lezzet için değdi. Tabi herkes kurallara dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.