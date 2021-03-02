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Zonguldak'ta evde hayatının hatasını yaptı! Yüzü ve elleri yandı

ZONGULDAK'ın sobayı yakmak için dökülen benzinin parlaması sonucu Sevim Erdoğdu ve gelini Serpil Erdoğdu yaralandı. Sevim ve Serpil Erdoğdu tedaviye alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Elmatepe Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. Sevim Erdoğdu ve gelini Serpil Erdoğdu, evde sobayı yakmak için benzin döktü. Bu sırada benzin parladı, Sevim ve Serpil Erdoğdu'nun yüzleri ve ellerinde yanıklar oluştu. Dumandan da etkilenin kaynana gelin, komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gelen İtfaiye ekipleri ise kontrolde bulundu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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