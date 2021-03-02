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Usta Gazeteci Levent Tüzemen koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalan usta gazeteci ve yorumcu Levent Tüzemen yoğun bakıma alındı. Tüzemen'in hastalığı ağır geçirmesi nedeniyle tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

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Sabah Gazetesi'nin tecrübeli yazarlarından Levent Tüzemen, koronavirüse yakalanması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi de olan Tüzemen'in hastalığı ağır geçirdiği ve bu nedenle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Tüzemen'in tedavi süreciyle ilgili henüz net bir bilgi verilmezken, meslektaşları sosyal medya aracılığıyla tecrübeli gazeteciye geçmiş olsun mesajlarını iletti.

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