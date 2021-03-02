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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Macron'a soğuk duş! Kesinlikle katılmayacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir'in Sahil bölgesindeki terörle mücadele operasyonlarına katılmayı kabul ettiğini belirten açıklamalarını yalanlayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesinin Afrika'nın Sahil bölgesinde Fransa'nın başlattığı terörle mücadele operasyonlarına kesinlikle katılmayacağını açıkladı.

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Tebbun, Cezayir televizyonuna verdiği röportajda, iç ve dış olaylara ilişkin bir dizi açıklamalarda bulundu.

Fransız medyasında Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'in Sahil bölgesindeki terörle mücadele operasyonlarına katılmayı kabul ettiğini belirten açıklamalarına ilişkin konuşan Tebbun "Afrika Sahili bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına kesinlikle katılmayacağız. Halkımın ordudaki evlatlarını herhangi bir tarafın yanında kurban etmek için kesinlikle göndermeyeceğim." sözleriyle Macron'u yalanladı.

Tebbun, geçen yıl Mart'ta Cezayir'de yapılması planlanan ancak Kovid-19 nedeniyle ertelenen Arap zirvesinin interaktif düzenlenmesini uzak ihtimal görerek bu büyüklükte bir zirvenin uzaktan yapılmasının mümkün olmadığını salgın sonrasında yapılmak üzere ertelendiğini söyledi.

Ordu siyasetten uzaktır
Tebbun, ülkede yönetimin sivilleşmesi gerektiği yönündeki Hirak hareketi taleplerinin hatırlatılması üzerine "Cezayir'de yönetim açıktır ordu profesyonel aşamaya girdi ve siyasetten uzaktır." ifadelerini kullandı.

Hirak tarafından yapılan taleplerin çoğunu yerine getirdiklerini belirten Tebbun, üçüncü dünya ülkelerinde Cezayir ordusu gibi profesyonel bir ordunun bulunduğuna ihtimal vermediğini, kendisinin Başkomutan ve Savunma Bakanı olması sıfatıyla ordunun kendisinden gelen tüm talimatları uyguladığını vurguladı.

Tebbun, son günlerde Hirak hareketi tarafından yapılan gösterilerden rahatsız olmadığını, çünkü iki yıl önce başlayan protestoların yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin başladığı günün 2. yılına denk gelen 22 Şubat'ta Cezayir halkı yeniden meydanlara inmişti.

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