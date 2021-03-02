Ücretsiz VPN uygulamaları kullananlar dikkat! 21 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı

21 milyon android kullanıcısı VPN mağduru oldu. Kullanıcı verileri internette satışa çıkarıldı. Verilerin sahipleri arasında Türk kullanıcılar da var... İşte bilgilerin sızdırıldığı 3 VPN uygulaması.

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Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi olan VPN, bağlantınızı şifreleyerek gönderdiğiniz ve aldığınız tüm verilerin dışarıdan görülmesini engelliyor.

Ancak Google Play Store'da bulunan birçok VPN uygulamasının, kullanıcı verilerini sızdırdığı ortaya çıktı.

21 milyon kullanıcının verileri internette dolaşıyor

CyberNews internet sitesinin raporuna göre, aralarında Türkiye'deki kullanıcıların da bulunduğu 21 milyon kullanıcının kişisel verileri internete sızdırıldı.

İfşa edilen kullanıcı bilgileri

Darknet forumlarında satışa çıkarılan üç veritabanında, kullanıcıların e-posta adresleri, kullanıcı adları, şifreleri, cihaz seri numaraları ve ödeme bilgileri gibi son derece önemli veriler yer alıyor.

Bu üçüne dikkat

Söz konusu bilgilerin Super VPN, Gecko VPN ve Chat VPN uygulamalarını kullanan kullanıcılardan geldiği belirtiliyor.

Yarısından fazlası güvensiz

Satışa çıkarılan veriler, hem kimlik avı e-postaları için hem de kullanıcıların banka hesaplarının şifrelerini çalmak için kullanılabilir. Güvenlik uzmanlarına göre App Store ve Google Play'deki ücretsiz VPN uygulamalarının yarısından fazlası güvenli değil.