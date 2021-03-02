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Şanlıurfa'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da devrilen otomobil 1 kişiye mezar oldu. Araçtaki 6 kişi de yaralı olarak kurtarılırken birinin durumu ağır.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 BB 255 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri İshak Aytış’ın hayatını kaybettiğini belirlerken Hakan A., Önder A. ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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