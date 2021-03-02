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HABER /  DÜNYA

AB'den Almanya'ya soruşturma!l Sebep linyit santrallerinin erken kapatılması

Avrupa Birliği (AB), Almanya hakkında soruşturma başlattı. AB'nin soruşturma sebebi Almanya'nın linyit santrallerinin erken kapatılması durumunda maddi tazminata yönelik girişimi olarak açıklandı.

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AB Komisyonu, Almanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla hazırladığı tazminat planının kamu destek kurallarına uyup uymadığının soruşturulacağını açıkladı. Açıklamada, Almanya'nın, yasaları uyarınca kömürden elektrik üretimini 2038 yılına kadar bitireceği anımsatıldı.

Almanya'nın, linyit santrallerinin erken kapatılmasını teşvik etmek için üreticilerle 4,35 milyar avroluk tazminat ödenmesini içeren anlaşmalar yapmaya karar verdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu uygulamanın AB mevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirileceği kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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