Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden Yunanistan'a Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Yunanistan'ın geçen hafta çok sayıda sığınmacıyı Türkiye'ye geri itmesinin ardından bu gibi olaylarda AB ülkelerinin Avrupa değerleri doğrultusunda hareket etmesi ve temel haklara saygı göstermesi gerektiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) ise Yunanistan'ın geçen hafta çok sayıda sığınmacıyı Türkiye'ye geri itmesinin 1951 Mülteci Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği (AB) hukukunun 'açıkça' ihlali anlamına geldiğini açıkladı.

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Bir Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü, Yunanistan'ın onlarca sığınmacıyı değerli eşyalarını ve paralarını aldıktan sonra Türkiye'ye geri itmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

AB Komisyonunun geri itme ve kötü davranma iddialarını çok ciddiye aldığını vurgulayan sözcü, "Temel hakların korunması dahil ilgili yükümlülüklere saygı gösterilmesinin sağlanması ulusal yönetimler ve yargı makamlarının sorumluluğundadır" dedi.

Sözcü, AB Komisyonunun üye ülkelerin kolluk kuvvetlerince yürütülen kötü yönetimi soruşturma yetkisi bulunmadığını hatırlatarak "Diğer olaylarda olduğu gibi bu olayda da ulusal makamların gerçeklerin ortaya çıkarılması ve kanuna aykırı uygulamaların takip edilmesi için soruşturma yapmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Yunanistan makamlarıyla yakın temas halinde olduklarını belirten komisyon sözcüsü, Yunanistan-Türkiye sınırındaki karmaşık ve zor durumun farkında olduklarını; bunun sadece Yunanistan'ı değil, tüm Avrupa'yı ilgilendirdiğini kaydetti.

AB Komisyonu sözcüsü, AB Komisyonu olarak Yunanistan'a maddi ve operasyonel destek sunduklarını, refakatçisi olmayan küçük çocukların ve zor durumdaki diğer sığınmacıların başka AB ülkelerine gönderilmesinde koordinasyon desteği verdiklerini hatırlatarak şunları ifade etti: "Bu zor görevlerinde yetkili makamların orantılı ve Avrupa değerleri doğrultusunda hareket etmeleri önem taşımaktadır. AB Komisyonu, dış sınırlarımızın korunmasının öncelik olmasının yanı sıra temel hakların ve değerlerin savunulmasının gerekli olduğunu defalarca vurgulamıştır. Sınırdaki zorlu bir olayla ilgili alınan tedbirler orantılı, gerekli ve temel haklara saygılı olmalıdır."

BM'den de Yunanistan'a tepki geldi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Boris Cheshirkov da düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan'ın onlarca sığınmacıyı değerli eşyalarını ve paralarını aldıktan sonra Türkiye'ye geri itmesine sorularını yanıtladı.

Cheshirkov, "Yunanistan'ın hem kara hem de deniz sınırlarından (sığınmacıları) geri itmesi durumu, geçen yıl boyunca yakından takip ettiğimiz bir durum" dedi.

2020 öncesi yıllarda da Yunanistan'a hem denizden hem de karadan ulaşmaya çalışan ve ardından sığınmacıların geri itildiğine dair haberlere ilişkin sürekli endişelerini dile getirdiklerini belirten Cheshirkov, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

18 Şubat 2021'de yine Yunan güvenlik güçleri tarafından Midilli Adası'ndaki mülteci kampından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubun darp edildikten, değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra geri itilmesine ilişkin Cheshirkov, aralarında çocukların da olduğu grubun 17 Şubat'ta Midilli Adası'nın kuzey kıyılarına ulaştığına dair bilgi edindiklerini belirtti.

Cheshirkov, "Açıkçası; 1951 Mülteci Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB hukuku, devletlerin insanların sığınma talep etme hakkını korumasını, geri itilmelerden korunmalarını ve normal sığınma sürecinden geçmeden geri gönderilmemeleri gerektiğini emretmektedir" diye konuştu.