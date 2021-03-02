CHP'den istifa eden Sancar'a şantaj iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'a çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

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DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın bazı kişilerin çektikleri görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 3 kişinin ifade işlemleri devam ediyor.